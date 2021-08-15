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ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

ÖABT sona erdi... Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz.
15 Ağustos 2021 12:30
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ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz

2021 yılı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi saat 10.15'te başladı. İlköğretim Matematik, Fen bilimleri, Matematik (lise), Fizik ve Kimya alanları için 150 dakika, diğer alanlar için ise 120 dakika süre verildi.

Adaylara toplamda 75 soru soruldu.

Sona eren ÖABT'yi adaylar memurlar.net formunda değerlendiriyor.

Yapılan değerlendirmeler iiçin TIKLAYINIZ
Memurlar.Net - Özel

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