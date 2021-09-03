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Gaziantep'te PCR testi yaptırmayan okula alınmayacak

Gaziantep Valisi Davut Gül, aşı veya PCR testi olmayan öğretmenlerin okulla alınmamasını istedi.
03 Eylül 2021 11:19
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Gaziantep'te PCR testi yaptırmayan okula alınmayacak

Gaziantep'te Valisi Davut Gül ve Kaymakamlar, dün 300 okul müdürüyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Memurlar.net olarak edindiğimiz bilgiye göre Vali Gül, tüm okul müdürlerinin de olduğu toplantıda aşı veya PCR testi olmayan öğretmenlerin okulla alınmamasını istedi.

Okula alınmak için ısrar eden öğretmenlerin ise valiliğe bildirilmesini istediği iddia ediliyor.
Memurlar.Net
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