Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
|08 Eylül 2021 20:26
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.' dedi.
İşte Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "2021 Öğretmen Atama Töreni"yle 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı.20 bin öğretmen atamasında oluşan taban puanlar belli oldu 20 bin öğretmen atama sonuçları yayımlandı
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 8, 2021
Türkiyenin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.
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