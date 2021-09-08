Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.' dedi.

İşte Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "2021 Öğretmen Atama Töreni"yle 20 bin öğretmenin ataması yapılmıştı.