5 Kamu Kurumu toplamda 415 personel almak için ilana çıktı
Orman Genel Müdürlüğü, Yüksek Seçim Kurulu, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Gazi Üniversitesi çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Tarım Kredi Kooperatifleri 49 personel alacak
Tarım Kredi Koop.Sakarya ve Kütahya Bölge Birliklerine 49 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021.
Tarım Kredi Kooperatifleri ilanı detayları için tıklayınız
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak
Orman Genel Müdürlüğü sözleşmeli 47 personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ekim 2021
OGM ilanı detayları için tıklayınız
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 66 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ekim 2021
Gazi Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak
Yüksek Seçim Kurulu 103 personel alacak. Son başvuru tarihi 18 Ekim 2021
BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR
Başvuru Tarihi: Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00'da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle (saat 17.00) sona erecektir.
Başvuru Şekli: Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde ysk.gov.tr) yer alan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.
YSK ilanı detayları için tıklayınız
Yüksek Seçim Kurulu'na 90 adet zabıt katibi ile 10 VHKİ ve 3 şoför alımı yapılacaktır.
Zabıt Katibi unvanında yeni başlayacak olup, evli ve iki çocuklu personel 5,296.08 TL maaş alacaktır.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi 150 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021.