Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

YILLIK ENFLASYON NE KADAR? Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...

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