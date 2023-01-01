Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Bakan Tunç'tan İsveç'e provokasyon tepkisi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Ek MTV'nin ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenecek
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Hasta yakınlarının darbettiği doktor yoğun bakıma alındı
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Bakan Tekin: Öğrencilerin sosyal etkinliklerini akademik başarılarına ilave edeceğiz
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Borsadan haftalık kapanış rekoru
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
İki belediyeye rüşvet operasyonunda evlerden servet çıktı
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Bir bakanlık daha 'Altın Portakal'dan desteğini çekti
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Enflasyonun Eylül ayında da yükselmesi bekleniyor
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
Erdoğan'dan 'teknofest' çağrısı
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Sanatın gücü kullanılarak terör propagandası yapılamaz!'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
'Türkiye Yüzyılı'nın yargı reformu strateji belgesini hazırlıyoruz'
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
YÖKAK, KKTC'deki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
4 kişilik ailenin açlık sınırı 13 bin 334 lira oldu
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
FETÖ'ye 'Transfer Operasyonu' 52 kişi gözaltına alındı
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Tahliye taahhüdünü imzalamayana ev yok
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da 6 katlı binada doğalgaz patlaması: 1 kişi hayatını kaybetti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
AK Parti'de adaylık için yoğun talep: 400'den fazla ilçe başkanı istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu genişletelim, tartışalım, konuşalım'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
'Virüs artık solunum yolu enfeksiyonları formuna doğru dönmekte'
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Bahçelievler'deki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Deprem yardımlarını evine götüren polis müdürü tahliye edildi
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Kavala ve Atalay'ın cezalarını Yargıtay onadı
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Bakan Koca'dan çocuklarda başlayan 'solunum yolu enfeksiyonu' açıklaması
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı
Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı

Eylül Ayı Enflasyon Rakamları Ne Zaman Açıklanacak?

TÜİK'in açıklaması bekleniyor

  1. Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...

    Eylül ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. Söz konusu açıklama, ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlarca bekleniyor. İşte, 2023 Eylül enflasyon açıklanma tarihi...

  2. EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

    EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Eylül ayı enflasyon rakamları 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

  3. YILLIK ENFLASYON NE KADAR? Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.

    YILLIK ENFLASYON NE KADAR? Enflasyon yıllık bazda yüzde 47,83 oldu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,23 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 47,83'e, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,50'ye yükseldi.