Fatih Sultan Mehmet'in Gerçek Görüntüsü Ortaya Çıktı!
Görenleri şaşkına çevirdi
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Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı. Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında gördüğümüz hallerinden çok farklı olduğu ortaya çıktı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren çalışması sonucu 36 padişahın portresini yaptı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri
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Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin padişahlarının karakter özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de merak ediliyor.
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Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerinden çok daha farklı olduğu gözlemlendi.
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İşte Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere diğer bazı padişahların gerçeğe çok benzeyen portreleri...
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FATİH SULTAN MEHMET
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YAVUZ SULTAN SELİM
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OSMAN GAZİ
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KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN