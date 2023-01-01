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Fatih Sultan Mehmet'in Gerçek Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Görenleri şaşkına çevirdi

  1. Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı. Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında gördüğümüz hallerinden çok farklı olduğu ortaya çıktı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren çalışması sonucu 36 padişahın portresini yaptı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri

    Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı. Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında gördüğümüz hallerinden çok farklı olduğu ortaya çıktı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren çalışması sonucu 36 padişahın portresini yaptı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri

  2. Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin padişahlarının karakter özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de merak ediliyor.

    Yüzyıllar boyunca dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti'nin padişahlarının karakter özelliklerinin yanında fiziksel özellikleri de merak ediliyor.

  3. Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerinden çok daha farklı olduğu gözlemlendi.

    Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma- Tirad, 3 yıl boyunca çalışma yaptı ve bu çalışmanın sonucunda 36 padişahın portresini tekrar ortaya çıkardı. Çalışma sonucu ortaya çıkan eserler, padişahların bilinen görüntülerinden çok daha farklı olduğu gözlemlendi.

  4. İşte Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere diğer bazı padişahların gerçeğe çok benzeyen portreleri...

    İşte Fatih Sultan Mehmet başta olmak üzere diğer bazı padişahların gerçeğe çok benzeyen portreleri...

  5. FATİH SULTAN MEHMET

    FATİH SULTAN MEHMET

  6. YAVUZ SULTAN SELİM

    YAVUZ SULTAN SELİM

  7. OSMAN GAZİ

    OSMAN GAZİ

  8. KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

    KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN