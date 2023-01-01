Fatih Sultan Mehmet'in Gerçek Görüntüsü Ortaya Çıktı!

Osmanlı Devleti'nin en önemli padişahlarından olan Fatih Sultan Mehmet'in gerçek görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı. Osmanlı padişahlarının tarih kitaplarında gördüğümüz hallerinden çok farklı olduğu ortaya çıktı. İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, üç yıl süren çalışması sonucu 36 padişahın portresini yaptı. İşte Osmanlı Padişahları'nın gerçek görüntüleri