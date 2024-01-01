Gençlerbirliği - Boluspor Maçından Kareler
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Boluspor'un golünü 7'nci dakikada Berk Yıldız kaydetti. Gençlerbirliği'nde fileleri 46'ncı dakikada Metehan Mimaroğlu havalandırdı. Bu sonucun ardından hem Gençlerbirliği hem de Boluspor puanını 1'e yükseltti.
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Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 2'nci haftasında Boluspor'u konuk etti. İşte Gençlerbirliği - Boluspor maçından önemli kareler
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