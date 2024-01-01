İşte Stajyer, Engelli, İşsizlik Maaşları

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80?ini aşamaz, yüzde 40?ından da az olamaz. Şu anda işsizlik maaşının tavanı 15 bin 989 TL seviyesinde, eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu tutar 20 bin 786 TL?ye yükselecek.

İşsizlik maaşının tabanı ise 7 bin 994 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 10 bin 393 TL olacak.