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İşte Stajyer, Engelli, İşsizlik Maaşları

Hepsi tek tek değişiyor! İşte yeni stajyer, engelli, işsizlik maaşları

  1. Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, asgari ücretle beraber artış gösterecek diğer ücretler de merak ediliyor. Peki hangi kalem ne kadar artış gösterecek? İşsizlik ödeneklerinden kıdem tazminatı tabanına kadar yeni ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, asgari ücretle beraber artış gösterecek diğer ücretler de merak ediliyor. Peki hangi kalem ne kadar artış gösterecek? İşsizlik ödeneklerinden kıdem tazminatı tabanına kadar yeni ücretler ne kadar olacak? İşte detaylar...

  2. Yıl sonuna doğru geldikçe asgari ücrete dair gelişmeler kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Yaklaşık 1 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere başlayacak.<p> Asgari ücret pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek

    Yıl sonuna doğru geldikçe asgari ücrete dair gelişmeler kamuoyunun gündemine gelmeye başladı. Yaklaşık 1 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için görüşmelere başlayacak.

    Asgari ücret pek çok kalemi de doğrudan etkileyecek

  3. İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.

    İşsizlik ödeneği, kıdem tazminatı tabanı, genel sağlık sigortası primi, 65 yaş aylığı, stajyer maaşı, askerlik ve doğum borçlanma primleri tutarları, isteğe bağlı sigorta primi ve engelli aylığı değişecek.

  4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek, Yaşam standartlarını yükselteceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.<p> Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zammın konuşulduğu asgari ücret için ise milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek, Yaşam standartlarını yükselteceğiz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

    Yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir zammın konuşulduğu asgari ücret için ise milyonlarca vatandaş merakla bekliyor.

  5. Milliyet'te yer alan habere göre, tahminler asgari ücrete %30 civarında zam yapılacağı yönünde.<p> Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık %30 artışla 22.102 TL olacağı öngörülüyor.

    Milliyet'te yer alan habere göre, tahminler asgari ücrete %30 civarında zam yapılacağı yönünde.

    Rakama dökmek gerekirse 2025 yılı net asgari ücretinin yaklaşık %30 artışla 22.102 TL olacağı öngörülüyor.

  6. İŞSİZLİK MAAŞI<p> İşsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80?ini aşamaz, yüzde 40?ından da az olamaz. Şu anda işsizlik maaşının tavanı 15 bin 989 TL seviyesinde, eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu tutar 20 bin 786 TL?ye yükselecek. <br> İşsizlik maaşının tabanı ise 7 bin 994 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 10 bin 393 TL olacak.

    İŞSİZLİK MAAŞI

    İşsizlik maaşı asgari ücretin yüzde 80?ini aşamaz, yüzde 40?ından da az olamaz. Şu anda işsizlik maaşının tavanı 15 bin 989 TL seviyesinde, eğer asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa bu tutar 20 bin 786 TL?ye yükselecek.
    İşsizlik maaşının tabanı ise 7 bin 994 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 10 bin 393 TL olacak.

  7. KIDEM TAZMİNATI TABANI <p> Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Kıdem tazminatı tabanı halihazırda 20 bin 2 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 26 bin 2 TL olacak.

    KIDEM TAZMİNATI TABANI

    Kıdem tazminatı tabanı brüt asgari ücret üzerinden alınıyor. Çalışanlar her yıl için bir brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı alıyorlar. Kıdem tazminatı tabanı halihazırda 20 bin 2 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni tutar 26 bin 2 TL olacak.

  8. GSS PRİMLERİ <p> Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3?ü olarak belirleniyor. GSS primleri mevcutta 509 TL seviyesinde. <p> Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda GSS primleri 662 TL?ye yükselecek.

    GSS PRİMLERİ

    Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri sosyal güvencesi olmayan ve 18 yaşını geçmiş kişilerin ödediği primdir. Bu da asgari ücretin yüzde 3?ü olarak belirleniyor. GSS primleri mevcutta 509 TL seviyesinde.

    Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda GSS primleri 662 TL?ye yükselecek.

  9. 65 YAŞ AYLIĞI<p> Halihazırda 65 yaş aylığı 3 bin 993 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni belirlenecek olan 65 yaş aylığı 5 bin 190 TL olacaK.

    65 YAŞ AYLIĞI

    Halihazırda 65 yaş aylığı 3 bin 993 TL düzeyinde. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda yeni belirlenecek olan 65 yaş aylığı 5 bin 190 TL olacaK.

  10. STAJYER MAAŞI<p> Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30?u tutarında belirleniyor. Mevcutta stajyer maaşı 5 bin 96 TL. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 6 bin 625 TL?ye yükselecek.

    STAJYER MAAŞI

    Stajyer maaşı 18 yaşın altında olan ve eğitimin bir parçası olarak stajyerlik yapanların aldıkları ücrettir. Brüt asgari ücretin yüzde 30?u tutarında belirleniyor. Mevcutta stajyer maaşı 5 bin 96 TL. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılması durumunda 6 bin 625 TL?ye yükselecek.

  11. ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI <p> Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32?si oranında belirleniyor. Mevcutta askerlik ve doğum borçlanması için günlük tutar 213 TL düzeyinde. Yüzde 30 artış olması durumunda 277 TL olacak.

    ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

    Askerlik ve doğum borçlanması asgari ücretin yüzde 32?si oranında belirleniyor. Mevcutta askerlik ve doğum borçlanması için günlük tutar 213 TL düzeyinde. Yüzde 30 artış olması durumunda 277 TL olacak.