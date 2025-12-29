Ufuk Özkan'ın Son Hali Yürek Burktu

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Fiyatlar Artmadan Kaskonu Hemen Yaptır
Sponsorlu İçerik
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Erden Timur tutuklandı
Erden Timur tutuklandı
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil

Ufuk Özkan'ın Son Hali Yürek Burktu

Karaciğer nakli onaylanmamıştı!

  1. Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve zor zamanlar geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Karaciğer nakli onaylanmayan Özkan'ın bir restoranda üzgün bir şekilde yemek yediği anlar sevenlerini üzdü.

    Bir süredir karaciğer yetmezliği tedavisi gören ve zor zamanlar geçiren ünlü oyuncu Ufuk Özkan, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Karaciğer nakli onaylanmayan Özkan'ın bir restoranda üzgün bir şekilde yemek yediği anlar sevenlerini üzdü.

  2. Türk televizyonlarının efsanesi "Geniş Aile"deki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

    Türk televizyonlarının efsanesi "Geniş Aile"deki "Cevahir" rolüyle hafızalarda yer edinen Ufuk Özkan, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemdeydi.

  3. Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

    Karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda evinde fenalaşmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

  4. KARACİĞER NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR <br>Tedavisinin tamamlanmasının ardından "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." şeklinde açıklama yapan Özkan, karaciğer nakli olmayı bekliyor.

    KARACİĞER NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR
    Tedavisinin tamamlanmasının ardından "Kullandığım ilacın yan etkisi sebebiyle vücudumda çıkan lekeler ve şiddetli mide bulantısı yaşadım. Riskli grupta olduğum için doktorlar gözetim altında tutmak istedi. Şu an iyiyim." şeklinde açıklama yapan Özkan, karaciğer nakli olmayı bekliyor.

  5. <p><span><strong>AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ</strong></span></p> <p><strong>Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, aylar sonra ortaya çıktı.&nbsp;</strong></p>

    AYLAR SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

    Yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ünlü oyuncu, aylar sonra ortaya çıktı. 

  6. <strong>Konya'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen Özkan'ın üzgün halleri sevenlerinin gözünden kaçmadı.</strong>

    Konya'da bir restoranda yemek yerken görüntülenen Özkan'ın üzgün halleri sevenlerinin gözünden kaçmadı.

  7. <strong>Kısa sürede gündem olan videoya çok sayıda "Bugüne dek sen hep bizi gülümsettin Allah da sana şifa versin gülümsetsin", "O eski neşen yine gelir umarım abi", "Abi Allah acil şifalar versin" yorumları geldi.&nbsp;</strong>

    Kısa sürede gündem olan videoya çok sayıda "Bugüne dek sen hep bizi gülümsettin Allah da sana şifa versin gülümsetsin", "O eski neşen yine gelir umarım abi", "Abi Allah acil şifalar versin" yorumları geldi. 

29 Aralık 2025