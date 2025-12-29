Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkını teslim edelim, Suriye'yi kurtardı
Eğitime kar engeli: İşte yarın okulların tatil edildiği iller
Erden Timur tutuklandı
İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni metro hattı geliyor
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri başladı
TCMB'den kredi kartı analizi: 'Aşırı limit' borçluluğu artırıyor
THY: Arnavutluk'a uçak hibesi söz konusu değil!
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
'Saadettin Saran'ın testi temiz çıktı' iddiasına Başsavcılıktan açıklama
İstinaf, Fatih Altaylı'nın tahliyesine karar verdi
İki bakanlıktan iş birliği: Kütüphaneler okul dışı eğitim üssü oldu
Öğretmenler hakkında asılsız şikayette bulunanlar Savcılığa bildirilecek
Aralık enflasyonu 5 Ocak'ta açıklanacak
TKDK yabancı dil bilen 42 uzman personel alacak
'Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltında'
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu. 6 terörist öldürüldü
Yeni yılda ekmeğin fiyatına zam gelecek mi?
MEB'den Hayalet Sınıf Kurulan 48 Özel Okula Ruhsat İptali
Memur ve emekli zamları ne kadar olacak?
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'nin en pahalı ve ucuz şehirleri!
Sivil havacılıkta uygulanacak idari para cezaları belli oldu
Akran zorbalığını ekranlar tetikliyor
Meteoroloji'den kuvvetli kar, fırtına ve buzlanma uyarısı
Tesla ve Amazon Türkiye'yi üs yapıyor
13 il ve 41 ilçede eğitime ara!
11 ayda 2 bin 329 can kaybı: İşte kazaların en büyük nedeni!
TBMM'den 'çocuk kalkanı' raporu: İşte 162 maddelik eylem planı
Öğretmen sadece 'bilen' değil, 'yol gösteren' olmalı!
CTE: Denetimli serbestlik cezasızlık değil
Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Nişan Attı!

Ağustos ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Ali Öner ve Livanur Aydın, sosyal medyada yer alan tüm fotoğraflarını silmesi ve birbirlerini takipten çıkarmaları ikilinin nişan attığı iddialarını güçlendirdi.

  1. Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan <strong>'Taşacak Bu Deniz'</strong>deki<strong> Gökhan</strong> karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu <strong>Ali Öner,</strong> kısa bir süre önce nişanlandığı kız arkadaşı <strong>Livanur Aydın ile yollarını ayırdı.</strong>

  2. Geçtiğimiz <strong>Ağustos ayında, aile arasında sade bir törenle</strong> ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak <strong>nişanlanmıştı.</strong>

  3. Ünlü oyuncu nişan töreninden birkaç kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak <strong>mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı.</strong>

  4. Özel hayatlarıyla çok konuşulan çiftten bu kez <strong>hayranlarını üzecek bir haber geldi.&nbsp;</strong>

  5. <strong>Livanur Aydın ve Ali Öner,</strong> sosyal medya hesaplarından<strong> nişan törenleri de dahil olmak üzere birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sessiz sedasız sildiler.</strong>

  6. Çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, ikilinin birbirlerini&nbsp;<strong>sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak takibi bırakmaları da ayrılık iddialarını güçlendirdi.</strong>

29 Aralık 2025