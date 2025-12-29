Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ı Nişan Attı!
Ağustos ayında aile arasında sade bir törenle nişanlanan ünlü oyuncu Ali Öner ve Livanur Aydın, sosyal medyada yer alan tüm fotoğraflarını silmesi ve birbirlerini takipten çıkarmaları ikilinin nişan attığı iddialarını güçlendirdi.
-
Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan 'Taşacak Bu Deniz'deki Gökhan karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ali Öner, kısa bir süre önce nişanlandığı kız arkadaşı Livanur Aydın ile yollarını ayırdı.
-
Geçtiğimiz Ağustos ayında, aile arasında sade bir törenle ilişkilerini bir adım ileri taşıyarak nişanlanmıştı.
-
Ünlü oyuncu nişan töreninden birkaç kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak mutlu haberi takipçileriyle paylaşmıştı.
-
Özel hayatlarıyla çok konuşulan çiftten bu kez hayranlarını üzecek bir haber geldi.
-
Livanur Aydın ve Ali Öner, sosyal medya hesaplarından nişan törenleri de dahil olmak üzere birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları sessiz sedasız sildiler.
-
Çiftten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, ikilinin birbirlerini sosyal medya hesaplarından karşılıklı olarak takibi bırakmaları da ayrılık iddialarını güçlendirdi.