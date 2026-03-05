'Oğlu İçin Tetikçi Tuttu'

Ahmet Tatlıses, bu sözler üzerine yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor. Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" demişti.