Dünyanın En Tehlikeli Kafesinde Kahve Molası
Kahve içmek sizin için sadece sabah ayılma rutini mi? Çin'in Fujian eyaletindeki bir cafe bu tanımı tamamen yerle bir ediyor.
Tam 70 metre yükseklikte kayalıklara sabitlenmiş bir platformda denize karşı ayaklarınızı boşluğa sallayarak kahve yudumlama fikri kulağa çılgınca geliyor olabilir. Ancak bu "uç" deneyim milyonlarca adrenalin tutkununun ilgisini çekiyor.
Kahve içmek için önce kayalara tırmanmanız gerek
VICE Digital'de yer alan habere göre Gushi Cliff isimli yer, Fuzhou yakınlarındaki kıyı kayalıklarına sabitlenmiş bir platformda hizmet veriyor ve buraya ulaşmak geleneksel kafe ziyaretlerinden tamamen farklı. Müşteriler 70 metre yükseklikteki banka oturmak için önce profesyonel bir kaya tırmanışı deneyimi yaşamak zorunda.
Bu deneyime katılmak için rezervasyon şart ve rehbersiz iniş kesinlikle yasak. Güvenlik halatları takılarak eğitmen eşliğinde via ferrata parkurundan metal basamaklarla inilen bu rota, adrenalin dolu bir macera sunuyor.
SİGORTALI KAHVE DENEYİMİ
Ziyaretçiler, 398 yuan (yaklaşık 56 dolar) ödedikleri bu paketle birlikte güvenlik ekipmanı, sigorta, rehberlik hizmeti ve bu anı ölümsüzleştirecek profesyonel fotoğraf çekimi hizmetini satın alıyor. CNN'e konuşan bir ziyaretçi ilk başta uçurumu gördüğünde korktuğunu ancak rehberin liderliğiyle rahatladığını belirtiyor.
Platforma ulaşıldığında, termos içinde önceden hazırlanmış kahve servis ediliyor ve asıl ritüel başlıyor: ayaklar boşluğa sallanıyor, kamera açılıyor ve sosyal medyada paylaşılacak anlar fotoğraflanıyor.
Mekanın sahibi Xue Ke, bu paketin sadece kahve değil benzersiz bir çekim deneyimi sunduğunu vurguluyor. Kafe konumu, özellikle Tayvan Boğazı'nın manzarası nedeniyle seçilmiş. Açık havada karşı kıyıdaki Matsu Adaları'nın ışıkları dahi net bir şekilde görülebiliyor. Bu çarpıcı manzara ve yaşattığı heyecan verici deneyim güçlü bir etki bırakırken, paketin fiyatı ise tartışmalara yol açıyor.
Çevrimiçi yorumlar ise ikiye bölünmüş durumda: 'Para verseler gitmem' diyenler olduğu gibi, 'Cesarete saygı' yazanlar da mevcut. Ziyaretçilerden bazıları deneyimi pahalı bulduklarını ve içerik açısından beklentilerinin tam karşılanmadığını dile getiriyor.