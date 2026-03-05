Dünyanın en tehlikeli kafesinde kahve molası

Kahve içmek için önce kayalara tırmanmanız gerek

VICE Digital'de yer alan habere göre Gushi Cliff isimli yer, Fuzhou yakınlarındaki kıyı kayalıklarına sabitlenmiş bir platformda hizmet veriyor ve buraya ulaşmak geleneksel kafe ziyaretlerinden tamamen farklı. Müşteriler 70 metre yükseklikteki banka oturmak için önce profesyonel bir kaya tırmanışı deneyimi yaşamak zorunda.

Bu deneyime katılmak için rezervasyon şart ve rehbersiz iniş kesinlikle yasak. Güvenlik halatları takılarak eğitmen eşliğinde via ferrata parkurundan metal basamaklarla inilen bu rota, adrenalin dolu bir macera sunuyor.