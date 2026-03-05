Bayram ikramiyesi artık ihtiyaç sahibi emekliye verilecek
Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk
Petrol fiyatlarında savaş depremi: Brent petrol 85 doları aştı!
MEB'den Milli Eğitim Akademisi mülakat sorusu iddialarına yalanlama
Hak etmeden 65 yaş maaşı alanlara kötü haber: Geri ödemelerde hesap değişiyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: PTT'den 'Aynı Gün Teslimat' dönemi başlıyor!
AB'den tarihi karar: Türk malları artık 'Made in EU' sayılacak!
Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yarın yapılacak
KPSS soruşturmalarını manipüle eden FETÖ'cü Şadan Sakınan tutuklandı
Yeni otomobillerde kasko artık lüks değil standart oldu!
Özvar açıkladı: Bilişim bölümlerine yeni akademisyenler alınacak!
Ankara TOKİ kurasında yeni gelişme: 270 konut için kura yeniden çekilecek!
Bu kentte ilk kez evlenenlere 3 yıl boyunca kira desteği verilecek!
Kredi blokesi gerekçesiyle emekli maaşını taşımaya banka engel olamaz
Bakan Memişoğlu paylaştı: Klinik araştırmalar artık SGK kapsamında!
Cevdet Yılmaz: GKRY'nin üs politikaları tüm bölge için risk teşkil ediyor
Otomotiv ihracatı şubatta 3,5 milyar doları aştı
Alan Şefi Öğretmen Artırımlı Ek Ders Mücadelesini Kazandı
Yüzde 25'lik benzin ve motorin zammı tabelaya yansıdı: İşte güncel fiyatlar
Bakan Şimşek: Akaryakıtta fiyat artışının yüzde 75'ini Devlet karşılayacak
Bugün hava nasıl olacak?
Bakan Gürlek: Hedef süre aşımında eğer hakim hatalıysa, terfi edemeyecek
İran'dan Türkiye açıklaması: Füze atmadık
AFAD ile YÖK arasında 'Afete Hazır Üniversite' protokolü
Güvenli limana talep artıyor: İşte altın satış fiyatları
SPK'dan 9 şirketin borçlanma aracı ihracına onay
Sosyal medya için e-Devlet şifresi şart
2025 yılında kira geliri elde edenler için beyan dönemi başladı
Akaryakıtta eşel mobil sistemi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Gürlek açıkladı: 3 büyük ile yargı irtibat bürosu kurulacak
Dünyanın En Tehlikeli Kafesinde Kahve Molası

Kahve içmek sizin için sadece sabah ayılma rutini mi? Çin'in Fujian eyaletindeki bir cafe bu tanımı tamamen yerle bir ediyor.

  1. Tam 70 metre yükseklikte kayalıklara sabitlenmiş bir platformda denize karşı ayaklarınızı boşluğa sallayarak kahve yudumlama fikri kulağa çılgınca geliyor olabilir. Ancak bu "uç" deneyim milyonlarca adrenalin tutkununun ilgisini çekiyor.

  2. <h3><strong>Kahve içmek için önce kayalara tırmanmanız gerek</strong></h3><p>VICE Digital'de yer alan habere göre Gushi Cliff isimli yer, Fuzhou yakınlarındaki kıyı kayalıklarına sabitlenmiş bir platformda hizmet veriyor ve buraya ulaşmak geleneksel kafe ziyaretlerinden tamamen farklı. <strong>Müşteriler 70 metre yükseklikteki banka oturmak için önce profesyonel bir kaya tırmanışı deneyimi yaşamak zorunda.</strong></p><p>Bu deneyime katılmak için rezervasyon şart ve rehbersiz iniş kesinlikle yasak. Güvenlik halatları takılarak eğitmen eşliğinde via ferrata parkurundan metal basamaklarla inilen bu rota, adrenalin dolu bir macera sunuyor.</p>

  3. <p><strong>SİGORTALI KAHVE DENEYİMİ</strong></p><p><strong>Ziyaretçiler, 398 yuan (yaklaşık 56 dolar) ödedikleri bu paketle birlikte güvenlik ekipmanı, sigorta, rehberlik hizmeti ve bu anı ölümsüzleştirecek profesyonel fotoğraf çekimi hizmetini satın alıyor.</strong> CNN'e konuşan bir ziyaretçi ilk başta uçurumu gördüğünde korktuğunu ancak rehberin liderliğiyle rahatladığını belirtiyor.</p><p>Platforma ulaşıldığında, termos içinde önceden hazırlanmış kahve servis ediliyor ve asıl ritüel başlıyor: ayaklar boşluğa sallanıyor, kamera açılıyor ve sosyal medyada paylaşılacak anlar fotoğraflanıyor.</p>

  4. <h3><strong>Dünyanın en tehlikeli kafesinde kahve molası</strong></h3><p>Mekanın sahibi Xue Ke, bu paketin sadece kahve değil benzersiz bir çekim deneyimi sunduğunu vurguluyor. Kafe konumu, özellikle Tayvan Boğazı'nın manzarası nedeniyle seçilmiş. Açık havada karşı kıyıdaki Matsu Adaları'nın ışıkları dahi net bir şekilde görülebiliyor. Bu çarpıcı manzara ve yaşattığı heyecan verici deneyim güçlü bir etki bırakırken, paketin fiyatı ise tartışmalara yol açıyor.</p>

  5. Çevrimiçi yorumlar ise ikiye bölünmüş durumda: 'Para verseler gitmem' diyenler olduğu gibi, 'Cesarete saygı' yazanlar da mevcut. Ziyaretçilerden bazıları deneyimi pahalı bulduklarını ve içerik açısından beklentilerinin tam karşılanmadığını dile getiriyor.

5 Mart 2026