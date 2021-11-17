KPSS 2021/7 tercih sonuçları açıklandı
ÖSYM, KPSS 2021/7 tercih sonuçlarını açıkladı. Açıklanan sonuçlar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 25 kişinin ataması yapıldı.
KPSS-2021/7: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
21 - 26 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/7 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2021/7 Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2021/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler:
KPSS-2021/7
Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
KPSS-2021/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS)