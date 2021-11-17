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2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2021/9: Ticaret Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Kasım 2021 14:43
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2021/9 KPSS tercih sonuçları açıklandı

03 - 08 Kasım 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/9 Ticaret Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Kasım 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

KPSS-2021/9 Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2021/9 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

#ösym# kpss# ticaret bakanlığı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
2021/8 KPSS tercih sonuçları açıklandı
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