13 kamu kurumu 543 personel almak için ilana çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve birçok üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 125 uzman yardımcısı personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel idare Hizmetleri Sınıfında 8.dereceden 125 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır. Son başvuru tarihi 30 aralık 2021
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 172 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 29 aralık 2021
Haliç Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu 16 uzman yardımcısı personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
TİHEK ilanı detayları için tıklayınız
Bitlis Eren Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Bitlis Eren Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Bitlis Eren Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2021
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Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi 23 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 15 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 32 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Memurlar.net ilan sayfasına ulaşmak için tıklayınız
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi 30 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanı 19 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 24 aralık 2021
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
Şırnak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak
Şırnak Üniversitesi 12 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 aralık 2021
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Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız