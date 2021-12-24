10 kamu kurumu 276 personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile 9 üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sözleşmeli subay alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 25 sözleşmeli subay alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ilanı detayları için tıklayınız
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 41 sözleşmeli personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 41 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
Kütahya Sağlık Bilimleri ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
Ankara MGSÜ ilanı detayları için tıklayınız
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 52 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 ocak 2022
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Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Öğretim Elemanı 38 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2022
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı 21 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 13 Akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi 22 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
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Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 16 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 7 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız