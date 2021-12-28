3 kamu kurumu 640 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız