4 kamu kurumu 2 bin 215 personel almak için ilana çıktı
Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1575 personel almak için ilana çıktı
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 652 yurt yönetim personeli alacak. 4 Şubat 2022.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı 923 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 28 Ocak 2022.
GSB ilanı detayları için tıklayınız
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak
Adalet Bakanlığı 550 İcra müdürü ve yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Adalet Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 11 ocak 2022
Ticaret Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak
Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 14 ocak 2022
Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylar6 üniversite 253 Akademik personel almak için ilana çıktı Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız