TOKİ taksitlerini ödeyemeyen 12 bin 777 aile için yasal süreç başlatıldı

Sayıştay'ın TBMM'ye gönderdiği rapora göre 12 bin 777 taşınmaz sahibi, 10 ve üzeri sayıda taksidini ödeyemeyince borç tutarı 330 milyon 385 bin 994 TL'ye ulaştı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, 15 ve üzeri taksidi ödenmeyen taşınmaz sayısı 8 bin 884, bu taşınmazlara ait ödenmeyen borç ise 286 bin 179 TL oldu. 20 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 6 bin 898 taşınmaz olduğu ve bunlara ait 253 milyon 382 bin TL'lik borç bulunduğu, 25 ve üzeri ödenmeyen taksit sayısına bağlı 5 bin 525 taşınmaz olduğu ve bu taşınmazların borç tutarının 225 milyon 575 bin TL olduğu, 30 ve üzeri taksidini ödeyemeyen 4 bin 431 taşınmazın olduğu ve bunlara ait ödenmeyen tutarın toplamının 196 milyon 395 bin TL olduğu belirtildi.

Kredi borcunu ödeyemeyen alıcılar hakkında fesih ve dava süreci başlatıldı.

TOKİ'nin kurum ve kuruluşlara yapılan satışlardan doğan alacaklarını da tahsil edemediği ortaya çıktı. TOKİ, yedi AKP, bir MHP, bir bağımsız aday, bir de kayyum tarafından yönetilen belediyelerden alacaklarını tahsil edemedi. İdarenin, Amasya Ziyaret, Uşak, Mersin Erdemli, Kars, Konya Beyşehir, Trabzon Ortahisar, Ağrı, İstanbul Fatih, Hatay Payas, İstanbul Esenler Belediyesinden 113 milyon 336 bin TL alacağı bulunuyor.