6 Kamu kurumu 732 personel almak için ilana çıktı
Milli Savunma Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Su İşleri ile 3 diğer kurum çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 58 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 ocak 2022
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 personel alacak
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2022
DSİ ilanı detayları için tıklayınız
Göç İdaresi Başkanlığı 35 uzman yardımcısı alacak
Göç İdaresi Başkanlığı 35 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 9 ocak 2022
Göç idaresi ilanı detayları için tıklayınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdarlık uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 defterdarlık uzman yardımcısı alacak. Başvurular 31 ocak 2022 tarihinde başlayacak 11 şubat 2022 tarihinde son bulacak.
Hazine Bakanlığı Defterdarlık ilanı detayları için tıklayınız
Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 136 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 21 ocak 2022
Hazine Bakanlığı sözleşmeli personel alım detayları için tıklayınız
Milli Savunma Bakanlığı 80 uzman yardımcısı ve 93 memur almak için ilana çıktı
Milli Savunma Bakanlığı 80 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 30 Ocak 2021.
MSB ilanı detayları için tıklayınız
MSB memur alımı detayları için tıklayınız
Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak
Savunma Sanayii Başkanlığı 10 uzman yardımcısı alacak. Başvurular 8 ila 22 mart 2022 tarihleri arasında alınacak
Savunma Sanayii ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız