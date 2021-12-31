2 Kamu kurumu 331 personel almak için ilana çıktı
TSE ve Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 31 Aralık 2021 08:00
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ilanı detayları için tıklayınız
TSE, 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
TSE, 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
TSE ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız