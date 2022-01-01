Adalet Bakanlığı 339 personel almak için ilana çıktı

CEZA İNFAZ KURUMLARINA 324 PERSONEL ALINACAK

Resmi Gazetede dün yayınlanan ilana göre Adalet Bakanlığı tarafından ceza infaz kurumlarının yönetici ve diğer unvanlardaki personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 140 psikolog, 150 idare memuru öğrencisi, 19 teknisyen, 3 gemi adamı, 7 veteriner, 5 mühendis unvanında toplam 324 personel alımı yapılacak. Adaylar, psikolog, mühendis ve veteriner alımı ilanına 03-17 Ocak, idare memuru öğrencisi alımı ilanına 17-31 Ocak, gemi adamı ve teknisyen alımı ilanına da 17-31 Ocak tarihleri arasında başvurulabilecek.

15 STAJYER KONTROLÖR ALIMI YAPILACAK

Ayrıca Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yer alana ilana göre de Adalet Bakanlığınca merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında 15 stajyer kontrolör alınacağı duyuruldu. Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisi programlarına yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, 2020 ve 2021 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek. Adaylar başvurularını, 5 Ocak'tan 14 Ocak saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre;

Mühendis,Psikolog ve Veteriner ilanı detayları için tıklayınız

İdare Memuru Öğrencisi alımı detayları için tıklayınız

Stajyer Kontrolör ilanı detayları için tıklayınız