Memurluktan istifa ettiler, günlük kazançları maaşlarının iki katı
Mardin'de kehribar tespih işini yapmak için hala, yeğen memurluktan istifa etti. Günlük kazançları ise memur maaşının iki katını buluyor.
Kehribar tespih ve takı satışları Mardin'de ön plana çıktı. Getirisi iyi olan
bu meslek sevenleri tarafından aşkla icra ediliyor. Kehribar aşkı, hala ve yeğene
memurluktan istifa getirdi. Mezat ve dükkanda yaptıkları satışlarla birlikte
bir memur maaşının 2 katını kazanıyor. Dolarla yapılan satışlar nedeniyle de
dört aydır kehribar piyasası durgunluk yaşıyor.
Amcasının bu işi 15 yıldır yaptığını söyleyen Ömer Tedik, işi severek ve aşkla
yaptıklarını dile getirdi. Bu iş için istifa ettiğini belirten Tedik, "Halam,
Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu o da istifa etti. Amcam çalışıyor, o da
bizimle beraber işten geri kalan zamanında gelip bize yardım ediyor. Bu işin
için iki kişi istifa ettik. Kendi işimiz severek ve aşkla yapılan bir şey. Zaten
severek olmazsa bu iş yapılmaz. Getirisi memur maaşından daha iyi. Mardin kehribarla
tanınan bir şehir. Biz, Rusya'dan, Ukrayna'dan ve Balkan ülkelerinden bu malzemeyi
getiriyoruz. Ama bütün dünyaya biz dağıtıyoruz. Ham maddeyi kendi üstatlarımıza
veriyoruz. Üstatlarımız taş halini alıp torna ile veya kuru bıçak işçilikten
işleyip tane bir haline getiriyorlar" dedi.
"Günlük ciromuz 15 bin lirayı buluyor"
Tane haline geldikten sonra tanıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Tedik,
"Fotoğraflarla, videolarla çekip daha en üst düzey dediğimiz şey ise mezatlarımız
var. Her akşam canlı yayında satışlarımız gerçekleşiyor. Günlük ciromuz bazen
10 bin liraya çıkabiliyor bazen düşebiliyor. Ama canlı yayında daha yüksek ciro
yapıyoruz. En ucuz tespihimiz 50 liradan başlıyor en yüksek meblağda tespihlerimiz
50 bin ve 100 bin lira. İstediğiniz şekilde nakış edilerek yapılan ürünler var.
Onlar daha yüksek maliyeti buluyor" diye konuştu.
"Bir araba fiyatına da tespihlerimiz mevcut"
Büyük koleksiyonculara sattıklarını ifade eden Tedik, "Eskiden sadece Arap ülkelerine satıyorduk. Şu anda Türkiye'de iş adamları ve büyük koleksiyoncular bu işin alışverişini yapan insanlar. Bütün aldığımız malzemeler dolarla geliyor. Yurt içindeki malzemeleri de dolarla alıyoruz. Ve dolarla satışını gerçekleştiriyoruz. 4 aydır biz tamamen durgunluk yaşıyoruz. Daha önce günlük canlı mezarlarımızda yaptığımız bir 10-15 güne bulurken şu anda yaptığımız ciro 3 bin ve 5 bin lira arasında ve daha da düşük olabiliyor. Bazen dükkanda da hiç satış yapamadığımız oluyor" şeklinde konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız