MB dövize dördüncü müdahalenin büyüklüğünü açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Aralık tarihinde yaptığı bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 3.12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar ve 10 Aralık'ta yaptığı 3. müdahalede 687 milyon dolar sattığını açıklamıştı.

Böylece 1, 3, 10 ve 13 Aralık tarihlerindeki dört müdahalede toplam satış 5.15 milyar dolar oldu. TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.



TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

17 Aralık'ta yapılan 5. müdahalelerin miktarlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.