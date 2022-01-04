40 ilde FETÖ operasyonu: 99 gözaltı kararı
Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için 40 ilde başlatılan operasyon sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 04 Ocak 2022 09:01
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 99 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
- 55 şüpheli yakalandı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 40 ilde başlatılan Ankara merkezli operasyonlarda 55 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
'Yaş haddinden' emekli olma nedir? Kriterleri nelerdir?
5510 sayılı Kanun'a tabi memurlarda yaş haddi nasıldır? Yaş haddi nedeniyle emeklilik nasıl kazanılmaktadır?
Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!
Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak
Erdoğan memur maaşlarına yapılan ek zammı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan; 'Memurların yüzde 5'lik artışını yüzde 7.5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30.5'a çıkardık.' dedi.
Ocak sonrası emekli olacak kamu personeline ödenecek tazminat tutarı ne kadar oldu?
Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
300 kadro ve pozisyon özelinde, 2022 Ocak ayı net maaş ve ücretleri
Memur, sözleşmeli personel, akademik personel ve memur emeklilerinin 2022 yılı Ocak ayı zamlı maaşlarını görmek için tıklayınız.
Memurların alacağı enflasyon farkı netleşti
2021 yılının ikinci altı ayı için memurlar yüzde 3 zam almıştı. Açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memurların maaşlarına uygulanacak enflasyon zammı da yüzde 22,47 oldu.
Danıştay'dan sosyologlara kötü haber! Hukuka uygun bulundu
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda sosyolog unvanına yer verilmemesi sebebiyle ek düzenleme bulunduğu iddiasıyla açılan davada verilen red kararını onadı.
Memur 'cezai mahiyette' olmamak üzere 'yazılı' olarak uyarılabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, 'cezai mahiyette olmamak üzere yazı ile ikaz edilmeye' şeklinde bir düzenleme bulunmadığı gerekçesi ile işlemi iptal eden mahkeme kararını onadı.
Hangi okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir?
Toplu Sözleşmede yer alan "Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilir." hükmü gereğince, Belletici olarak görevlendirilecekler arasına okul yöneticilerinin tamamı dahil edilmiş herhangi bir unvan ayrımı yapılmamıştır.
Uyuşmazlık Mahkemesi'nden 'kamu personeli' ile ilgili 5 önemli karar
Kamu personeli davalarını hangi mahkeme bakacak? İşte 5 örnek karar
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 324 kadrolu personel alacak. Son başvuru tarihi 31 ocak 2022
Erdoğan, Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı dış ticaret rakamlarının açıklandığı program sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak
Milli Savunma Bakanlığı 93 memur alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2022.