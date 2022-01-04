Uzaktan çalışmaya geçin şubata kadar kimseyle görüşmeyin!
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kız kardeşi Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Ortaylı Türkiye'de de patlama yaratan Omicron vakaları için uyararak evden çalışma ve şubata kadar kimseyle görüşmeme tavsiyelerinde bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 04 Ocak 2022 10:45
Halk sağlığı uzmanı Nuriye Ortaylı, Koronavirüs salgınına karşı, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin, en azından şubat başına kadar eş dostla görüşmeyi kesin" uyarılarını yaptı.
Ortaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmkanı olan herkes uzaktan çalışmaya geçsin. Yürüyebileceğiniz mesafelere yürüyün, alışverişi kısa tutun, az kalabalık saatleri seçin. Maske önemli, havalandırma çok önemli. Eş dostla görüşmeyi kesin. En azından Şubat başına kadar." ifadesini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız