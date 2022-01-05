5 Kamu kurumu 230 personel almak için ilana çıktı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri ile 3 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 80 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 18 ocak 2022
Adnan Menderes Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak
Muş Alparslan Üniversitesi 50 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 19 ocak 2022
Muş Alparslan Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2022
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 35 uzman yardımcısı ve 10 Avrupa Birliği uzman yardımcısı alacak
Sanayii Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri 30 personel alacak
İstanbul MMİB ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız