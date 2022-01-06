Aile Bakanlığı 4 bin 175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 175 personel alacak... İlanın son başvuru tarihi 20 ocak 2022
T.C.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2, ek 5 inci maddelerine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.İlanın detaylarına ulaşmak için tıklayınız
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