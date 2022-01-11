5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
TCDD ve 4 üniversite çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
Harran Üniversitesi 107 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Harran Üniversitesi 107 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
Harran Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
TCDD, 75 istasyon operasyon işçisi alacak
TCDD, 75 istasyon operasyon işçisi alacak. Son başvuru tarihi 17 ocak 2022
TCDD ilanı detayları için tıklayınız
Kayseri Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak
Kayseri Üniversitesi 15 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
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İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi 18 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
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Ankara Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 7 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız