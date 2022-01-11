Görmeden yüzlerce öğrencisine ışık saçıyor

Çankırı'da görev yapan görme engelli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Medine Çakır, gönül gözüyle gördüğü öğrencilerini azmi ve meslek aşkı ile geleceğe hazırlıyor.

Doğuştan görme engeli bulunan 30 yaşındaki Çakır, Braille alfabesini öğrenerek Ankara'da lise eğitimine devam etti.

Edebiyat öğretmeninden etkilenerek öğretmen olmayı hayal eden Çakır, hedefine ulaşmak için bütün engelleri aşıp 2013 yılında Çankırı Karatekin Üniversitesini kazanarak öğretmenlik yolunda ilk adımını attı.

Mezuniyetinin ardından 2017 yılında öğretmen olarak atanan Çakır, yaklaşık 2 yıldır Yapraklı Çok Programlı Anadolu Lisesinde görev yapıyor.

Braille alfabesiyle oluşturulan kitaplardan notlar çıkararak derse hazırlanan Çakır, büyük heyecanla öğrencilerine konuları anlatıyor.

- Lisedeki öğretmeni "gözünü açtı"

Medine Çakır, AA muhabirine, her zaman edebiyat öğretmeni olmak isteğini ve sonunda hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Lisedeki edebiyat öğretmenini çok sevdiğini ve ondan etkilenerek öğretmen olmaya karar verdiğini vurgulayan Çakır, "Derste hocam yanıma geldi 'Kendini anlatır mısın?' dedi. Ben de kendimi anlattım. 'Sen sınıfa girdiğinde çok mutlu oluyorum, üzgün olsam bile seni, gülümseyişini gördüğümde çok mutlu oluyorum.' dedi. Korolarda şarkı söylüyordum. Görme engelliler okulunda çok iyi eğitim alıyoruz, müzik eğitimi olsun, bilgisayar eğitim olsun. Ben de şarkı söylüyordum. Sonra tekrar yanıma geldi 'Sesin sana ileride çok güzel kapılar açacak' dedi. Aslında ben olmamın farkına vardırdı." diye konuştu.

Çakır, önünde bir engel olmadığını, insanın istediğinde her şeyi yapabileceğini dile getirerek, "Sınıfa girdim, edebiyata ilgili olduğum için hayalimi gerçekleştirdim, sınıfta şiir okuyabildim, hayalimi gerçekleştirdim. Görmemek bir engel değil, istemek önemli. Ellerim tutmasa gözlerim görseydi ben yine istediklerimi gerçekleştirirdim." ifadelerini kullandı.

Braille alfabesinin de kendisi için çok önemli olduğunu, herkesin bunu öğrenmesi gerektiğini belirten Çakır, Braille olmadan ders anlatamadığını ve kendini ifade etmekte bile zorlandığını kaydetti.

İnsanların engeli olsun ya da olmasın güçlü olması gerektiğinin altını çizen Çakır, "Bence bir şeyi yapmak isteyince yapabilirsiniz. Yapamasaydınız Allah sizi yaratmazdı zaten. Öğrencilerim bizim hayatımızdaki en büyük gülümseme, geleceğin edebiyat öğretmenleri, münazaracıları, makalecileri, vatan için mücadele eden güzel gönüllü, güzel yürekli insanlar diyebilirim." dedi.

- "Gönül gözü bize yetiyor"

9. sınıf öğrencisi Yüksel Yütmez de Medine öğretmen sayesinde birçok şeyi öğrendiğini ve edebiyat derslerinde başarılı olduğunu ifade etti.

Öğretmeninin edebiyata ilgisini artırdığını aktaran Yütmez, kompozisyon yarışmasında birinci olduğunu anlattı.

Handan Lafcı ise edebiyat dersini öğretmenleri sayesinde çok sevdiklerini belirterek, "Medine hoca bizi gözüyle görmüyor ama gönül gözü bize yetiyor. Biz Medine hocamızın gözüyüz, o da bizim neşemiz. Onu çok seviyoruz." diye konuştu.