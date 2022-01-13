3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı

Montaj değilmiş: Matematik öğretmeni 81 ili tek nefeste söyledi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Barış Gökdemir, 81 ilin adını tek nefeste söylemesiyle tüm Türkiye'de tanınan bir isim haline geldi. Yeteneğiyle reklam filmlerinde boy gösteren Kandıralı öğretmen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın konuğu oldu. Büyükakın, "Montaj yok" başlığıyla paylaştığı videoda, 81 ilin adını 25 saniyede tek nefesle söyleyen Gökdemir'i tebrik etti.