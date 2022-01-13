3 Kamu kurumu 177 personel almak için ilana çıktı
Sermaye Piyasası Kurulu ve 2 üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 116 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 ocak 2022
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 32 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 32 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 27 ocak 2022
Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022
SPK ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız