İl Başkanı FETÖ'den gözaltına alınınca eski başkan algı oluşturmaya çalıştı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın FETÖ/ PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada Günaydı'ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı'nın gözaltına alınmasının ardından 3 hafta önce Kastamonu İl Başkanlığı görevinden ayrılan Cüneyt Cabacı, yaptığı basın açıklamasında Günaydı'nın İl Başkanı olmadığını, bu görevi kendisinin yürüttüğünü söyleyerek algı oluşturmaya çalıştı. Ancak Cabacı'nın algı operasyonu çok fazla sürmedi.

ALGI OPERASYONU ÇÖKTÜ

Cüneyt Cabacı'nın 3 hafta önce görevinden ayrıldığı ve İl Başkanlığı'na, yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Günaydı'nın getirildiği öğrenilirken, bu görev değişikliği basına ilan edildi ve bazı internet sitelerinde de yer aldı. Hatta Mustafa Günaydı son olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Günaydı'nın DEVA Partisi İl Başkanı olarak tanınması ve bilinmesine rağmen gerçekleştirilen

FETÖ/PDY operasyonunun ardından Kastamonu İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'ne kayıtlı olmadığı gerekçe gösterilerek DEVA Partisi İl Başkanı olmadığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılırken konuya ilişkin bilgi ve belgelere SABAH ulaştı. DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanlığı'ndan Hüseyin Canal'ın istifasının ardından göreve gelen Cüneyt Cabacı'nın da görevden alınmasının ardından İl Başkanlığı görevine getirilen Günaydı, göreve gelmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın onayı ile bu zorlu görevi üstlendik. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla yapacağımız çalışmalarla inşallah ülkemizi içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak, deva olacak siyasi oluşumun Kastamonu ayağında mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

İlker Turak