Engelli gencin tezgahındaki malzemeler çalındı

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Tek başına yaşayan yüzde 75 bedensel engelli Onur Aşa, patlamış mısır sattığı arabasını evinin önüne bırakarak içeri girdi. İddiaya göre Aşa'yı takip eden şüpheli ya da şüpheliler tarafından mısır arabasındaki akü ve malzemeler çalındı.

Çevredeki esnaf, arabanın dağıtılmış olduğunu fark edince evinde bulunan Aşa'ya haber verdi. Mısır arabasının halini gören Aşa, büyük üzüntü yaşadı. Hırsızlık olayının ilk kez başına gelmediğini söyleyen Aşa, "3-4 gündür böyle şeyler oluyor. Aküyü ve malzemeleri çalmışlar. Evde tek kalıyorum, ailem yok. Tek geçim kaynağım bu araç. Hayatımı batırdılar. Cebimde 5 kuruş yok. Sabahtan beri ağzıma bir lokma girmedi. Polisler yapanları bulacak inşallah" dedi.

Polis ekipleri hırsızlık olayına karışan, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.