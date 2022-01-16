Parfüm satışı için girdiği hastanede doktora saldırdı

Denizli'de parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktora saldıran ve kolundan yaralayan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre Pamukkale Üniversitesi Hastanesine parfüm satmak için gelen U.K. (35), asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam (29) ile Begüm Yağmur Bakkalcı'nın (25) odasına girdi.

U.K. ile, odayı terk etmesini isteyen doktorlar arasında tartışma yaşandı. Doktorlardan Sağlam'a saldırıda bulunduğu belirtilen şüpheli, güvenlik görevlilerince yakalandı.



"Beyaz Kod" verilen olayda polis ekibi, şüpheliyi gözaltına alarak Kınık Polis Karakolu'na götürdü.

İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

REFAKATÇİ KARTIYLA GİRMİŞ

Şüpheli U.K'nin, ifadesinde, hastaneye bir hasta yakınına ait refakatçi kartını kullanarak girdiğini ve parfüm satışı için 2. kata çıktığını, parfüm satmasına karşı çıkan doktorlarla tartışma yaşadığını söylediği öğrenildi.

"SERBEST KALDIĞINI DUYUNCA ŞOK OLDUM"

Sağ kolundan yaralanan doktor Sağlam, AA muhabirine, zanlının serbest bırakılmasına itiraz edeceğini söyledi.

Şüpheliden üç kez dışarı çıkmasını rica ettiğini belirten Sağlam, "Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Kapıyı üzerimize kilitledi. Güvenliği aramamızı engelledi. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça 'Seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Serbest kaldığını duyunca şok oldum" dedi.

Doktorun annesi Rabia Sağlam ise oğlunun yaşadığı durum karşısında üzüntü duyduğunu söyledi.

Doktor Sağlam'a kolundaki darp izi için 3 gün iş göremez raporu verildiği öğrenildi.