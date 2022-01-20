4 Kamu kurumu 1054 personel almak için ilana çıktı
Antalya BŞB, Orman Genel Müdürlüğü ve 2 diğer üniversite çok sayıda personel almak için ilana çıktı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 631 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 631 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 25 ocak 2022
Antalya BŞB ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi 299 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Üniversitesi 299 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2022
İstanbul Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak
Düzce Üniversitesi 48 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 2 şubat 2022
Orman Genel Müdürlüğü 74 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 74 Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 28 ocak 2022
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız