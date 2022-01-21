Sermiyan Midyat'tan gözaltı açıklaması

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da, hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için gözaltına alındı.

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, tiyatro gösterisi için gittiği Malatya'da gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre, bu akşam tek kişilik tiyatro gösterisini sahnelemek üzere hava yoluyla Malatya'ya giden oyuncu Sermiyan Midyat, Erhaç Havaalanı'na inen uçağa gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu öğrenilen oyuncu, kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldü.

Sermiyan Midyat, Twitter'dan gözaltı haberleriyle ilgili "Uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan ARAŞTIRMACI GAZETELER göz altına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine Asayiş berkemal, akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya" açıklamasında bulundu. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız açıklamasında bulundu.