Hayatını kurtardığı öğrencisine karnesini verdi
İskenderun'da sınıf öğretmeni Hatice Şahin, geçen hafta boğazına suluğun plastik halkası kaçması nedeniyle Heimlich manevrası uygulayıp hayatını kurtardığı öğrencisinin karne heyecanını paylaştı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 21 Ocak 2022 16:23
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sınıf öğretmeni Hatice Şahin, bir hafta önce boğazına suluğun plastik halkası kaçması nedeniyle Heimlich manevrası uygulayıp hayatını kurtardığı öğrencisine karnesini verdi.
Emel Akçay İlkokulunda bir hafta önce 1. sınıf öğrencisi Muhammet Fatih Oğuz'un (6) boğazına suluğunun plastik halkası kaçtı.
Durumu fark eden sınıf öğretmeni Hatice Şahin, 112 Acil Sağlık ekipleri okula gelene kadar uyguladığı Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı.
Sağlık durumunun düzelmesinin ardından okula gelen 1. sınıf öğrencisi, hayatını kurtaran öğretmeninin elinden karnesini aldı.