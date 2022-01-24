Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalar yeni haftada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu toplantısına odaklandı
Kaynak : TRT
Eklenme : 24 Ocak 2022 10:32
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak Perşembe günü Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.
Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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