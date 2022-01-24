Uzmanından 'sünnet' uyarısı: Ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılmalı

Sünnet, erkek çocukların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından birisidir. Sünnet olan erkeklerde sağlık açısından büyük önem arz eder. Sünnet penis kanseri ihtimalini azaltır, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmakta önemli rol oynar. Cinsel yolla bulaşabilecek hastalıkların önüne geçilmesini sağlar.

Sünnetin önemi

Büyük Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Bülent Çelik, sünnetin önemi, faydaları, kaç yaşında yapılması gerektiği hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Bülent Çelik, "Sünnet tüm ebeveynlerin önemsediği fakat teknik uygulanış şartlarını ihmal ettiğimiz bir cerrahi işlemdir. Çocuğun tüm geleceğini etkileyecek sünnet işlemi kesinlikle ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılması gerekmektedir. Sünnet işlemi 2 ila 6 yaşları arasında, çocuğun cinsel organını fark etmeye başladığı, dolayısıyla erkek olduğunu hissettiği yaş aralığında yapılması travmalara sebep olabileceğinden dikkat edilmesi gerekmektedir" diye konuştu.

Yarıyıl tatili sünnet için uygun zaman

Dr. Bülent Çelik şu bilgileri verdi: "Bu yaşlarda çocukların, birileri tarafından ellerine ayaklarına basarak, tanımaya çalıştığı cinsel organının ucunu kesme çabası bir travmadır. Bu anlamda 2 ila 6 yaş arasında lokal sünneti önermiyor ve uygulamamaktayız. Ancak bu yaş grubunda sedasyon anestezisi denilen uyku hali oluşturulan anestezi ile sünnet yapılmasında herhangi bir sakınca olmamakta ve kliniklerimizde de aktif olarak uygulamaktayız. Sağlıklı şartlarda ve ehil ellerde yapılan sünnetin, iyileşme süresi 2 ila 4 gün olup, cerrahi sonrasında hekimleri ve aileyi üzecek komplikasyon neredeyse 'sıfıra' yakındır. Yarıyıl tatilinde sünnetin uygulanması ve iyileşmesi için çok uygun zaman olduğunu da belirtmek isterim." Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız