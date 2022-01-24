Adıyaman'da kar nedeniyle kurs, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları ve çeşitli kurslar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kreşler 25 ile 26 Ocak tarihlerinde tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamile, emziren anneler ve küçük çocuğu olan ve kreş hizmetinden yararlanamayacak anneler de aynı günlerde idari izinli sayılacak.