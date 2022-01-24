CHP, yurt dışı temsilciliklere yapılan atamaların araştırılmasını istedi

CHP Grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan araştırma önergesinde, Türkiye'yi yurt dışı temsilciliklerinde temsil eden personelin, "bürokratik vesayet" ya da "monşer diplomasisi" karalamasıyla arka plana itildiği, kariyer sisteminin fiilen yok edildiği, devlet hafızasının ve ülkenin uluslararası itibarının yapılan atamalar yoluyla hiçe sayıldığı ileri sürüldü.

Kurumların hafızası ve birikimlerinin geri plana itilerek "siyasi kayırmacı atamaların" kurumların önüne geçirilmesinin, Türkiye'nin çıkarlarına ve yurt dışındaki imajına zarar verdiği iddia edilen önergede şunlar kaydedildi:

"Bu hataların yarattığı tahribatın ortaya konması ve yurt dışına personel görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslardaki değişikliklerin ülkemizin itibarına etkisinin araştırılması gerekmektedir. TBMM bu konuda devreye girmeli, kurumların saygınlığı ve Türkiye'nin itibarının korunması için öncü bir rol üstlenmelidir.

Bu çerçevede; başta dış politika alanı olmak üzere kamu kurumlarında liyakat çöküşünün yol açtığı zararların boyutunun araştırılması, kurumların ve Türkiye'nin yurt dışındaki saygınlığını güçlendirecek çözüm önerilerinin ortaya konması için bir Meclis Araştırması açılması gerekli görülmektedir."