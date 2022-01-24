YÖK Başkanı Özvar: Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz

Başkent Taşkent'te Özbek ve Türk üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı "Özbekistan ve Türkiye arasında Yükseköğretim alanındaki işbirliği beklentileri" toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Özvar, kardeş ülke Özbekistan ile yükseköğretim alanında var olan ilişkileri daha da geliştirmeye özel önem verdiklerini kaydetti.

Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini aktaran Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 2 bin 500 Özbek öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

İki ülke yükseköğretim sistemlerinin ortaklığından fayda elde edileceğini vurgulayan Özvar, "Bu vesile ile YÖK olarak Türk yükseköğretiminin deneyimini, tecrübesini dost ve kardeş Özbekistan halkıyla paylaşmak üzere Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Eğitimi Bakanlığı ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz. Kurulacak iş birliği ile Türkiye ve Özbekistan yüksek öğretim sistemlerinin güçlü yönleri karşılıklı geliştirilecek ve fırsatlardan birlikte faydalanabilecek. Özbekistan'a yapılan ziyaret kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretim alanında bir ilki gerçekleştirmekteyiz. İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz." dedi.

Özbekistan ile yükseköğretim alanında yapacakları iş birliğinin sadece üniversite kurmaktan ibaret olmadığını, bu toplantı kapsamında iki ülkedeki üniversitelerin rektörlerinin karşılıklı olarak kendi aralarında yükseköğretime dair önemli iş birliklerini ele alacaklarını ve hayata geçireceklerini belirten Özvar, bu toplantılardan somut sonuçları elde edeceklerine inandığını vurguladı.

- "Bu ziyaret, mutlaka önemli sonuçlar doğuracaktır"

Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Bakanı Abdukadir Taşkulov da YÖK Başkanı Özvar ve beraberindeki heyetin ziyaretini çok önemli bulduklarını kaydederek, "Bu ziyaret, mutlaka önemli sonuçlar doğuracaktır." şeklinde konuştu.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yoğun işbirliğinde yükseköğretim olarak pay sahibi olmak için bu etkinliği düzenlediklerini dile getiren Taşkulov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki tüm alanlardaki iş birliğinin hızla gelişmekte olduğunu, ancak eğitim alanındaki ilişkilerin biraz aksadığını söyledi.

Taşkulov, iki ülke uzmanlarının Özbek-Türk Üniversitesi kurulması konusunda çalışmalara başladığını ifade ederek, bu konunun en kısa zamanda sonuçlandırılması ve bu alanda büyük adımların atılması gerektiğini belirtti.

Farklı üniversitelerde Türkoloji fakültelerinin bulunduğuna, Taşkent'te TOBB Üniversitesinin faaliyet gösterdiğine ancak bunun yeterli olmadığına dikkati çeken Taşkulov, ülkede ABD, İngiltere, Güney Kore, İtalya ve diğer ülkelerin kurduğu üniversitelerin yanı sıra sadece Rusya'ya ait 15 üniversite ve şubelerinin bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar da Türkiye ve Özbekistan'ın ortak dil, din, tarih ve gelenek-göreneklere sahip kardeş ülke ve stratejik ortaklar olduğunu anımsatarak, ülkeler arasındaki ilişkilerin iki ülke cumhurbaşkanlarının ortak iradeleri doğrultusunda en üst düzeyde gelişmekte olduğunu vurguladı. Özvar, daha sonra Özbekistan Başbakan Yardımcısı - Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile bir araya geldi. YÖK heyetinin temasları kapsamında ayrıca Özbekistan ve Türkiye arasında "Taşkent'te Türk-Özbek Üniversitesini kurulmasına ilişkin Anlaşma" ve "Özbek-Türk Üniversitesi" hakkındaki düzenleme projesine ilişkin uzmanlar toplantısı düzenlendi. Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız