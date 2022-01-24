YÖK Başkanı Özvar: Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da "İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz." dedi.
Başkent Taşkent'te Özbek ve Türk üniversitelerinin rektörlerinin katıldığı "Özbekistan ve Türkiye arasında Yükseköğretim alanındaki işbirliği beklentileri" toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Özvar, kardeş ülke Özbekistan ile yükseköğretim alanında var olan ilişkileri daha da geliştirmeye özel önem verdiklerini kaydetti.
Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda büyük gelişme kaydettiğini aktaran Özvar, Türkiye'deki üniversitelerde 2 bin 500 Özbek öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
İki ülke yükseköğretim sistemlerinin ortaklığından fayda elde edileceğini vurgulayan Özvar, "Bu vesile ile YÖK olarak Türk yükseköğretiminin deneyimini, tecrübesini dost ve kardeş Özbekistan halkıyla paylaşmak üzere Özbekistan Yüksek ve Orta İhtisas Eğitimi Bakanlığı ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz. Kurulacak iş birliği ile Türkiye ve Özbekistan yüksek öğretim sistemlerinin güçlü yönleri karşılıklı geliştirilecek ve fırsatlardan birlikte faydalanabilecek. Özbekistan'a yapılan ziyaret kapsamında Türkiye ile Özbekistan arasında yükseköğretim alanında bir ilki gerçekleştirmekteyiz. İki ülke devlet başkanlarının iradesi ile burada Özbek-Türk Üniversitesi kurmayı planlıyoruz." dedi.