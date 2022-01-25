Dün Van'da görülmüştü: Uzmanından açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, mercek bulutların özellikle deniz ve göllerin üzerinde oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Van'da görülen mercek bulut çok nadir görülen bir bulut çeşidi. Van'ın etrafındaki karasal alanda sıcaklıklar çok düşüktü, dolayısıyla göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut orada oluştu. Soğuk alanlara gidemediği için kendi yerinde kalarak hareket ediyor."

Van'da mercek bulutu: Saatlerce aynı noktada kaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde mercek bulutu, "Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır." şeklinde tanımlanıyor.