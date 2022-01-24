Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Sekiz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Sekiz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kademeli elektrik tarifesiyle ilgili, "Tüketim limitine ilişkin gerçekten ihtiyaç varsa değişikliğe gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 21:54
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te katıldığı programda İran'ın, teknik bir arıza nedeniyle 21-31 Ocak arasında doğal gaz göndermeyeceğini bildirdiğini anımsattı.

İran'dan gelen bildirimlerin ardından ekiplerin yönlendirildiğini belirten Dönmez, söz konusu bakımın arz, talep ve sistem dengesini olumsuz etkilememesi için süratle girişimlerde bulunulduğunu anlattı.

Dönmez, İran tarafında hatta bir kaçak söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "21 Ocak itibarıyla akışı sıfırladılar. 3 gündür böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Önceliğimiz konutlar, iş yerleri özellikle ofis mekanları, bunların yoğun kış şartlarında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık. Sanayimiz üretim kapasitesi açısından iyi bir seviyeye gelmişti. Bizim de kontrol edemediğimiz durumlar olunca yansıtmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Bakanlıktan bir ekibin 22-23 Ocak tarihlerinde İran'a gönderildiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Sorunun ortadan kaldırılması için mümkün olduğu kadar girişimde bulunuyoruz. Karşı tarafa da bunu ilettik. İran'a kesinlikle bir borcumuz söz konusu değil. Karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. Sözleşmemizde yazan şartlara göre, basınç değeri ve sevk miktarına ilişkin tedarikçinin birtakım yükümlülükleri var. Geçmişte buna benzer sorunlar yaşanmıştı. Biz sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri karşı tarafa aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, İran'la yazışmalar ve görüşmelerde 10 gün içinde doğal gaz sorununun çözüleceğinin bildirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin doğal gaz sisteminde olağan akışa uygun bir planlamamız söz konusu. Kışa depolarımız dolu girdik ancak tüketimi de göz önünde bulundurmak gerekiyor. 81 ilin 73'ünde geçmiş yıllarda olmayan tüketim söz konusu. Şehirlerde başta mesken olmak üzere kritik üretim tesislerimizde, imalat sektöründe enerji çekişinde bir sıkıntı yaşamadık. Bu süreçten daha az etkilenecek sanayi kuruluşlarıyla yaptık bu planlamayı. Sanayi kesimini birkaç günlük kısıntıyla yöneterek, vatandaşa etkisini hissettirmemeye gayret ediyoruz. Dün bir toplantımız vardı, enine boyuna tartıştık. Sanayicilerin bir kısmı birkaç gün tam kapasite durup sonra çalışmak istedi. Fırın gibi yüksek enerji gerektiren süreçleri olan firmalar da var. Onlar için de asgari düzeyde gaz elektrik arzı yapmamız gerekiyordu. Her iki model de sanayicinin isteğine bağlı olarak ilerliyor."

- Doğal gaz alım sözleşmeleri, elektrik ve doğal gaz zammı

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla sona eren doğal gaz alım sözleşmelerinin anımsatılması üzerine Dönmez, sözleşmelerin büyük kısmının yenilendiğini aktardı.

Dönmez, elektrik ve doğal gazda yaşanan fiyat artışlarına ilişkin ise Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Küresel piyasalarda doğal gaz, petrol ve kömür fiyatları makul akılla açıklanmayacak şekilde yüksek seyretmeye başladı. Bu da enerji maliyetlerini etkiledi. Buna rağmen oluşan yüksek maliyetleri tam yansıtmadık. Doğal gazda 80 milyar lira sübvanse ettik. Elektrikte 20 milyar lira. Yani kamunun üstüne almış olduğu yük 100 milyar lira. Kur 1 Ocak 2021 ile 2022 arasında yüzde 70 artmış. Doğal gaz (fiyatları) 5-6 kat arttı. Dövizde dalgalanmanın etkisini elbette yaşadık ama gerçekte ürünün kendi fiyatındaki artışın etkili olduğunu görüyoruz."

- Elektrikte kademeli tarife

Elektrik uygulanan kademeli tarifede asıl amacın dar gelirli ailelere yardım etmek olduğunu belirten Dönmez, tarife hazırlanırken Türkiye genelindeki hanelerdeki tüketim ve abone sayısının dikkate alındığını kaydetti.

Dönmez, bu uygulamanın ilk defa yılbaşında başlatıldığını hatırlatarak, "Bu yıl içinde, belki 6 ay sonunda da olabilir, verileri alacağız. 150 kilovatsaat altında kalan tüketim ne kadar, kaç hane altında ya da üstünde bu verileri alıp değerlendireceğiz. Gerçekten bir ihtiyaç varsa miktar değişikliğine gidebiliriz. 150 kilovatsaat kalacak diye bir kaidemiz yok." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Bakan Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması
Bakan Mustafa Varank'tan doğal gaz kısıntısı açıklaması
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Dolar günü yükselişle kapattı
Dolar günü yükselişle kapattı
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri