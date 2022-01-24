Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Habertürk'te katıldığı programda İran'ın, teknik bir arıza nedeniyle 21-31 Ocak arasında doğal gaz göndermeyeceğini bildirdiğini anımsattı.

İran'dan gelen bildirimlerin ardından ekiplerin yönlendirildiğini belirten Dönmez, söz konusu bakımın arz, talep ve sistem dengesini olumsuz etkilememesi için süratle girişimlerde bulunulduğunu anlattı.

Dönmez, İran tarafında hatta bir kaçak söz konusu olduğuna dikkati çekerek, "21 Ocak itibarıyla akışı sıfırladılar. 3 gündür böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Önceliğimiz konutlar, iş yerleri özellikle ofis mekanları, bunların yoğun kış şartlarında gazsız kalmasını arzu etmeyiz. İlk etapta sanayi ve işverenlerimizle temasa geçmek suretiyle bu 10 günlük süreci biraz fedakarlık yaparak nasıl atlatabiliriz bunun planlamasını yaptık. Sanayimiz üretim kapasitesi açısından iyi bir seviyeye gelmişti. Bizim de kontrol edemediğimiz durumlar olunca yansıtmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Bakanlıktan bir ekibin 22-23 Ocak tarihlerinde İran'a gönderildiğinin altını çizen Bakan Dönmez, "Sorunun ortadan kaldırılması için mümkün olduğu kadar girişimde bulunuyoruz. Karşı tarafa da bunu ilettik. İran'a kesinlikle bir borcumuz söz konusu değil. Karşı taraftan da böyle bir açıklama yapılmış değil. Sözleşmemizde yazan şartlara göre, basınç değeri ve sevk miktarına ilişkin tedarikçinin birtakım yükümlülükleri var. Geçmişte buna benzer sorunlar yaşanmıştı. Biz sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri karşı tarafa aktardık." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, İran'la yazışmalar ve görüşmelerde 10 gün içinde doğal gaz sorununun çözüleceğinin bildirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: