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Vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğu bekledi

İstanbul Sultangazi'de yoğun kar yağışı ve tipi altında Halk Ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, cep telefonları kamerasına yansıdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 21:38
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Vatandaşlar tipi altında Halk Ekmek kuyruğu bekledi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, hayati fonksiyonları derinden etkilemeye devam ediyor. Sultangazi Sultançiftliği'ndeki Halk Ekmek kuyruğu da cep telefonu kamerasına takıldı. Görüntüleri CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından yayınladı.

TUNCAY ÖZKAN'DAN YORUM

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan görüntülerle ilgili "İstanbul'da kara kışta halk ekmek kuyruğu. Saray'a sorsan varlık kuyruğu der. Bu düzen değişmeli" yorumunda bulundu.

BAHADIR ERDEM SERT ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise görüntüler için, "Dondurucu soğukta, milleti ucuz ekmek için şu hale soktunuz ya! Utanın! Allah'ınızdan bulun!" ifadelerini kullandı.

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