İlaçta 'zam gelecek' stoku

Son aylarda birçok alanda kendini gösteren stokçuluk, ilaç gibi oldukça hayati bir sektörde de yaşanmaya başladı. İlaçların fiyatlandırılmasında baz alınan döviz kuru seviyesi, her yıl şubat ayının üçüncü haftasında güncelleniyor. Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro kuru 4,58 TL civarında bulunuyor. Ancak bugün güncel kur, 15 TL'nin üzerinde seyrediyor. Makasın, dövizdeki son yükselişle bu kadar açılması, önümüzdeki ay yapılacak "ilaç fiyatlarına özel" kur güncellemesi oranlarının da "yüksek miktarda" olacağı beklentisini kuvvetlendirdi. Bu beklenti sebebiyle piyasada birçok ilaçta "bulunabilirlik" sıkıntısı baş gösterdi.

"ZAMDAN SONRA VERİYORLAR"

Konuyla ilgili önemli açıklamada bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan; özellikle antibiyotikler, çocuk şurupları, burun spreyleri gibi ilaçların bulunamadığını, bu durum nedeniyle hem vatandaş hem de eczacıların mağduriyet yaşadığını belirtti. Saydan "Şubat ayında gerçekleşecek ilaç avro kuru güncellemesi nedeniyle, ecza depoları ve ilaç firmaları stoklarındaki ilaçların sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarından, piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor. Şubatta fiyat değişikliği geçerli olduktan sonra da söz konusu ilaçlar bir anda piyasaya çıkıyor. Bu durum, bazı firma veya dağıtım kuruluşlarının, söz konusu ilaçları stok yaparak, eczaneleri ve dolayısıyla vatandaşı mağdur ettikleri yönünde kanaat oluşmasına sebep oluyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığına başvuruda bulunduk. Bakanlığın sistem üzerinden aylık ortalama ilaç akışına bakarak yapacağı inceleme ile; ilaç akışını kesen ya da azaltan firma ve dağıtım kuruluşlarını tespit etmesini ve duruma müdahale etmesini istedik" dedi.

"BU KUR İLE SÜRDÜRÜLEMEZ"

Bu arada geçtiğimiz haftalarda açıklamada bulunan İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut, ilaç fiyatlarında şubatta en az yüzde 35 artışa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti. Barut "Kullandığımız kura göre bakıldığında, ithal ilaçların tamamı zarar. Burada üretilen ilaçlara da bugünkü kurlarla bakınca, üretmek mümkün değil. Ham madde fiyatlarından ve tedarik sıkıntısından dolayı... Biz bu ilaçları üretip de verebiliyorsak, gerçekten büyük fedakarlık yapıyoruz. Halkımızın ilaçsız kalmaması için büyük gayret gösteriyoruz, birçok ilacı da hala verebilir haldeyiz. Yıllardır her fiyat döneminde fedakarlık yaptık. Artık bu kurlarla durum sürdürülebilir değil" değerlendirmesinde bulunmuştu. 60 MİLYAR LİRALIK PAZAR 2021'de Türkiye ilaç pazarı 60 milyar TL'lik büyüklüğü yakaladı. Yüzde 5 büyümeyle yaklaşık 2,3 milyar kutu seviyesine ulaşıldı. İlaç ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ı yurt içinde üretiliyor. Bu oran 2015'te yüzde 79 seviyesindeydi. Sektörde etken madde, yardımcı madde, enerji, ambalaj gibi birçok kalemde maliyetler yükseldi. Bu durum, şubattaki fiyat güncellemesiyle ilgili beklentileri de artırdı. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız