5 Kamu kurumu 163 personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı ve 4 üniversite çok sayıda sözleşmeli personel almak için ilana çıktı
İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı 22 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 7 şubat 2022
İçişleri Bakanlığı ilanı detayları için tıklayınız
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak
Sakarya Üniversitesi 80 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 şubat 2022
Sakarya Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Giresun Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak
Giresun Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 şubat 2022
Giresun Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Mardin Artuklu Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 33 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 9 şubat 2022
Mardin Artuklu Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 9 şubat 2022
Cerrahpaşa ilanı detayları için tıklayınız
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