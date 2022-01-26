AYM 'üyeliği' iptal etti, ihraç kararlarını hukuka uygun buldu

Anayasa Mahkemesi 113 milletvekilinin açtığı 7086 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbiler Alınması Hakkında KHK'nin kabul edlimesine Dair Kanun'un 1. madessi, 3. maddesi ve 4. maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması davasını esastan görüştü ve karara bağladı.

İptali istenen maddeler, şu şekilde:

Kanunun 1. maddesiyle, kamu personeline ilişkin ihraçları ele almaktaydı. 3. maddesi ise emekli emniyet personeline yönelik bazı tedbirleri içeriyordu.

AYM, Kanun 1. maddesinde yer alan "...üyeliği, mensubiyeti veya..." ibaresinin iptaline karar verdi. AYM, haklarında kesin mahkumiyet hükmü olmadan verilen kararın kişilerin suçlu sayılmasına neden olabileceği gerekçesiyle masumiyet karinesinin ihlal edildiğini

Ancak Anayasa Mahkemesi 15 Temmuz'da ortaya çıkan olağanüstü durumdan dolayı uygulamaya konan liste bazlı ihraç tedbirinin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar vermiştir. Kararın bu bölümü önemlidir. Liste şeklindeki ihraç iptal edilmediği için ihraçlar Anayasa'ya uygun bulunmuştur.