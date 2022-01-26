Vali uyarmıştı, araçlar çekilmeye başlandı

İSTANBUL'da yoğun kar yağışında araçlarını yolda bırakarak zorlu şartlar altında evine dönen İstanbullular'a artık araçlarını alma çağrısı yapılmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın çağrısının ardından yerinden alınmayan araçlar çekilmeye başlandı.

İstanbul Vali'sinin açıklaması:

ÇEKİLMEYEN ARAÇLAR GÖREVLİLER TARAFINDAN ÇEKİLECEKTİR

Kıymetli hemşehrilerim, #Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR

Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir.

Kentte önceki gün öğleden sonra etkisini artıran kar yağışının ardından yollarda kalan pek çok aracın kaldırılması için çalışma yürütülürken, Hadımköy'de mahsur kalan araçlar trafiği engelliyor.

Hadımköy Yolu Caddesi gişeler istikameti boyunca sürücüleri tarafından yol kenarına bırakılan araçlar nedeniyle iki şeritli yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Polis ekipleri trafik akışının düzenli sağlanması için çalışma yaparken, bazı sürücüler de karla kaplanan araçlarını kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarmaya çalışıyor.

Yolda kalan araçlar yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafe boyunca Edirne istikametinde trafiği aksatırken, Ankara istikametinde ise birkaç noktadaki sıkışıklık dışında trafik akışında herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Yolda bazı sürücülerin ters yönden gitmeye çalışması da trafiği olumsuz etkiliyor.

- Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunda araçlar ilerleyemiyor Bu arada önceki gün yolda kalan 3 İETT otobüsü ile bazı özel araçların ilerleyemediği Bahçeşehir-Ispartakule bağlantı yolunu açmak için ekiplerce çalışmalar başlatıldı. Kar nedeniyle trafiğe kapanan ve bir elektrik direğinin de devrildiği yolda iş makineleri ve kar küreme araçları çalışma yapıyor. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız